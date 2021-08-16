В Томской области зарегистрировали 123 случая коронавируса за сутки

В Томской области зарегистрировали 123 случая коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные федерального и регионального оперштабов.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 39 133. Выздоровели при этом 34 112 человек, в том числе 49 — за минувшие 24 часа.

В то же время стало известно, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил увеличить объём резервных коек в инфекционных госпиталях с 10 до 15%, а общее количество мест в стационарах в течение недели нарастить ещё на 1 тыс. — до 7 тыс., передаёт novostivolgograda.ru.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.