В Нижегородской области выявили 528 случаев COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области выявили 528 случаев коронавирусной инфекции за сутки.
В Нижегородской области выявили 528 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 149 235. Вылечились при этом 135 484 человека (в том числе 441 — за минувшие 24 часа).

Также стало известно, что за последние сутки в Тюменской области зарегистрировали 270 случаев COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе — 161, в Ямало-Ненецком АО — ещё 130, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на оперштаб.

Выздоровели при этом 152, 105 и 117 человек соответственно.

Ранее аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.

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