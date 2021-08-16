В Краснодарском крае зарегистрировали 253 случая COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 253 случая коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае зарегистрировали 253 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (42 жителя). Далее следуют Лабинский, Курганинский и Апшеронский районы.

С начала пандемии в регионе выявили 63 183 случая COVID-19. Из больниц выписаны 48 243 человека, в том числе 63 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 477 случаев коронавируса за сутки, передаёт kp.ru. Общее число заболевших в регионе достигло 80 647. 

Как уточняется, за минувшие 24 часа выздоровели 199 жителей края.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

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