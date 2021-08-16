В Татарстане подтвердили 49 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего в регионе за время пандемии заболели 24 735 жителей. Выздоровели при этом 21 799 человек, в том числе пятеро за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Свердловской области зарегистрировали 529 случаев COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный штаб.
С начала пандемии в регионе заболели 115 759 жителей.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.