В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Новосибирской области выявили 183 случая коронавируса за сутки. Как отмечается, из больниц при этом выписаны 36 человек.
В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2841 пациент, в том числе 60 детей», — добавили в оперштабе.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 343 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 116 жителей, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе достигло 69 937.

«Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. С заболевшими работают врачи», — отметил Владимиров.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

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