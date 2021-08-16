В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2841 пациент, в том числе 60 детей», — добавили в оперштабе.
Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 343 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 116 жителей, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Общее число заболевших в регионе достигло 69 937.
«Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. С заболевшими работают врачи», — отметил Владимиров.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.