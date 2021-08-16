В Новосибирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Новосибирской области выявили 183 случая коронавируса за сутки. Как отмечается, из больниц при этом выписаны 36 человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2841 пациент, в том числе 60 детей», — добавили в оперштабе.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 343 случая COVID-19 за минувшие 24 часа. Выздоровели при этом 116 жителей, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе достигло 69 937.

«Продолжается тестирование для выявления новых случаев передачи инфекции. С заболевшими работают врачи», — отметил Владимиров.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.