В Удмуртии подтвердили 213 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии подтвердили 213 случаев коронавируса за сутки, из больниц при этом выписан 191 житель.
В Удмуртии подтвердили 213 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего за время пандемии в регионе заболели 43 230 человек, вылечился 35 231.

Вакцинацию прошли 320 730 граждан, из которых 243 765 получили оба компонента. В то же время 9167 жителей привились однокомпонентной вакциной.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 121 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели при этом 77 человек, на лечении в больницах находятся 3660 пациентов, дома — ещё 6817.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

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