На борту разбившегося в Турции самолёта находились три жителя Кубани

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Трое погибших при крушении в Турции самолёта-амфибии Бе-200 Минобороны России были жителями Краснодарского края, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«На борту находились трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших, Кубань скорбит вместе с вами», — написал Кондратьев.

Самолёт-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился при заходе на посадку в Турции. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турецкой Республики.

В результате авиакатастрофы выживших нет.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, которые погибли при крушении самолёта Бе-200 в Турции, к государственным наградам посмертно.

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