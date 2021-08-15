На борту разбившегося в Турции самолёта находились три жителя Кубани
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«На борту находились трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших, Кубань скорбит вместе с вами», — написал Кондратьев.
Самолёт-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился при заходе на посадку в Турции. На борту находились восемь человек: пять российских военнослужащих и трое представителей Турецкой Республики.
В результате авиакатастрофы выживших нет.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, которые погибли при крушении самолёта Бе-200 в Турции, к государственным наградам посмертно.