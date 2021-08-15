Финансист рассказала, как узнать размер своей будущей пенсии

С 2022 года россияне предпенсионного возраста получат возможность проверить состояние своих пенсионных накоплений с помощью портала Госуслуг, заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Об этом она сообщила в комментарии агентству «Прайм».

Специалист напомнила, что мужчины от 45 лет и женщины от 40 лет с будущего года смогут раз в три года получать информацию об имеющихся пенсионных накоплениях, стаже и предварительном размере страховой пенсии по старости.

«В настоящее время у граждан имеется возможность проверить корректность данных о страховом стаже, зарплате и размере уплаченных страховых взносов через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или через портал Госуслуг. Можно также лично обратиться за этой информацией в территориальное отделение фонда или в МФЦ», — рассказала Финогенова.

Она отметила, что в случае обнаружения каких-то ошибок гражданин может подать заявление об их исправлении. По словам эксперта, больше всего проблем связано с доказательством периода трудового стажа при определении размера страховой пенсии по старости.

«Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года», — добавила собеседница издания.

Ранее сообщалось об инициативе депутатов от фракции «Единой России» и сенаторов внести в Госдуму законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж.

В марте сенаторы совместно с Министерством труда и социальной защиты России обсудили включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.