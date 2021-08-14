Путину доложили об отсутствии угрозы жилым домам от лесных пожаров в Якутии

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На данный момент не фиксируется угрозы жилым домам и социально значимым объектам в Якутии от природных пожаров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путину доложили об отсутствии угрозы жилым домам от лесных пожаров в Якутии
  • РИА Новости

«Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», — сообщил он на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в регионах России. Его слова приводит ТАСС.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район республики, где отмечается наиболее трудная ситуация с природными пожарами.

13 августа в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.

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