Путину доложили об отсутствии угрозы жилым домам от лесных пожаров в Якутии

На данный момент не фиксируется угрозы жилым домам и социально значимым объектам в Якутии от природных пожаров. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», — сообщил он на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в регионах России. Его слова приводит ТАСС.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район республики, где отмечается наиболее трудная ситуация с природными пожарами.

13 августа в Якутии и Иркутской области ввели межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.