Трутнев рассказал о борьбе с лесными пожарами в Якутии
- РИА Новости
«Что касается ситуации, то, конечно, никакие силы и средства снимать до конца победы над огнём мы не будем. Сейчас, надеюсь, удастся Евгению Николаевичу Зиничеву (главе МЧС России. — RT) большие самолёты… сюда привести», — приводит ТАСС его слова.
Трутнев отметил, что будет следить за ситуацией, а также работой Росавиации.
Ранее сообщалось, что полпред президента России в ДФО, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район республики, где отмечается наиболее трудная ситуация с природными пожарами.