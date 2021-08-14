Трутнев рассказал о борьбе с лесными пожарами в Якутии

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал о ситуации с тушением природных пожаров в Якутии.

«Что касается ситуации, то, конечно, никакие силы и средства снимать до конца победы над огнём мы не будем. Сейчас, надеюсь, удастся Евгению Николаевичу Зиничеву (главе МЧС России. — RT) большие самолёты… сюда привести», — приводит ТАСС его слова.

Трутнев отметил, что будет следить за ситуацией, а также работой Росавиации.

Ранее сообщалось, что полпред президента России в ДФО, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Якутии Айсен Николаев вылетели в Намский район республики, где отмечается наиболее трудная ситуация с природными пожарами.