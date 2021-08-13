На Кубани число подтопленных домовладений возросло до 352

В Краснодарском крае количество домовладений, подтопленных в результате непогоды, увеличилось до 352. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В сообщении говорится, что на территории края в трёх муниципальных образованиях подтоплено 352 частных домовладения, 878 придомовых территорий и четыре социально значимых объекта.

По данным спасательного ведомства, в Новороссийске, а также в Славянском и Темрюкском районах введены режимы чрезвычайной ситуации. Отмечается, что силы и средства МЧС также перевели в аналогичный режим.

Как уточняет Интерфакс, сильные осадки до 150 мм прогнозируются в Новороссийске, Геленджике, Анапе и ряде районов, в том числе в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском.

По данным агентства, режим ЧС также введён в Анапе, Геленджике и Ейском районе.

Также сообщалось, что из четырёх детских лагерей на территории Краснодарского края эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений.

Ранее стало известно, что в зоне подтоплений в Крыму оказались 98 домов и 193 участка.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на восток Крыма и Тамань надвигается «библейский потоп».