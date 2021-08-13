В Краснодарском крае эвакуировали четыре детских лагеря из-за подтоплений

Из четырёх детских лагерей на территории Краснодарского края эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в разделе оперативной информации.

«По состоянию на 19:00... в трёх муниципальных образованиях подтоплено... четыре социально значимых объекта», — говорится в публикации.

Среди них — детские оздоровительные лагеря «Огонёк», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник».

Ранее сообщалось, что в зоне подтоплений в Крыму оказались 98 домов и 193 участка.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на восток Крыма и Тамань надвигается «библейский потоп».