В Воронежской области заявили об увеличении числа пострадавших при взрыве в автобусе

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В Департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до 22.
В Воронежской области заявили об увеличении числа пострадавших при взрыве в автобусе
  • Reuters

«Количество пострадавших увеличилось до 22, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжёлом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

12 августа произошёл взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. Сообщалось, что из-за взрыва были госпитализированы 19 человек, при этом двое пострадавших позднее скончались.

Национальный антитеррористический комитет приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва. В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.

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