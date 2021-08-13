В Воронежской области заявили об увеличении числа пострадавших при взрыве в автобусе

В Департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что число пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже возросло до 22.

«Количество пострадавших увеличилось до 22, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжёлом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

12 августа произошёл взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. Сообщалось, что из-за взрыва были госпитализированы 19 человек, при этом двое пострадавших позднее скончались.

Национальный антитеррористический комитет приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва. В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.