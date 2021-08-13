Росавиация ограничила перевозки пассажиров «Витязь-Аэро» после ЧП с Ми-8
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В Росавиации сообщили, что ввели ограничения в сертификат эксплуатанта ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро».
«Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что Росавиация проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» после падения её вертолёта Ми-8 в озеро на Камчатке.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.