Росавиация проведёт проверку «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Камчатке

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В Росавиации заявили, что ведомство проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» после падения её вертолёта Ми-8 на Камчатке.
Росавиация проведёт проверку «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Камчатке
  • © Официальный сайт Камчатского края

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В связи с произошедшей авиационной катастрофой на Камчатке с вертолётом Ми-8Т центральным аппаратом Росавиации сформирована комиссия. Комиссия Росавиации вылетела в Петропавловск-Камчатский и с завтрашнего дня будет проводить внеплановую проверку эксплуатанта — ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро», — отметили в Росавиации.

Ранее следователи допросили генерального директора авиакомпании «Витязь-Аэро», эксплуатировавшей разбившийся на Камчатке пассажирский вертолёт Ми-8.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены. В СК назвали три версии крушения.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело

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