СК провёл допрос гендиректора авиакомпании по делу о крушении Ми-8 на Камчатке

Следователи допросили генерального директора авиакомпании «Витязь-Аэро», эксплуатировавшей разбившийся на Камчатке пассажирский вертолёт Ми-8.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Допрошен генеральный директор ООО АК «Витязь-Аэро», который является эксплуатантом воздушного судна, а также технический персонал, осуществлявший предполётную подготовку воздушного судна», — говорится в заявлении.

Вместе с этим следователи приступили к изучению документов туроператора и эксплуатанта.

Ранее в СК назвали три версии крушения Ми-8 на Камчатке.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с ЧП.