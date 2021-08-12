СК провёл допрос гендиректора авиакомпании по делу о крушении Ми-8 на Камчатке
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- РИА Новости
Об этом сообщает Следственный комитет России.
«Допрошен генеральный директор ООО АК «Витязь-Аэро», который является эксплуатантом воздушного судна, а также технический персонал, осуществлявший предполётную подготовку воздушного судна», — говорится в заявлении.
Вместе с этим следователи приступили к изучению документов туроператора и эксплуатанта.
Ранее в СК назвали три версии крушения Ми-8 на Камчатке.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с ЧП.