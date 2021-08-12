Ространснадзор проверит «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Камчатке
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Об этом информирует пресс-служба надзорного органа.
Отмечается, что центральный аппарат Ространснадзора создал комиссию для проверки деятельности компании «Витязь-Аэро».
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.
Минобороны России направило оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт к месту падения Ми-8.