Ространснадзор проверит «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8 на Камчатке

Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с крушением вертолёта Ми-8 на Камчатке.

Об этом информирует пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что центральный аппарат Ространснадзора создал комиссию для проверки деятельности компании «Витязь-Аэро».

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

Минобороны России направило оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт к месту падения Ми-8.