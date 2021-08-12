Минобороны направило вертолёт с подводными аппаратами к месту ЧП на Камчатке

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Минобороны России направило оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт к месту падения вертолёта Ми-8 с пассажирами в Курильское озеро на Камчатке.
Минобороны направило вертолёт с подводными аппаратами к месту ЧП на Камчатке
  • © РИА Новости / ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Для проведения поисковых работ к месту катастрофы вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» в районе Курильского озера на Камчатке направлен вертолёт Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее власти Камчатского края сообщили, что обломки вертолёта Ми-8, упавшего в Курильское озеро в Камчатском крае, находятся примерно в 800 м от берега на глубине более 130 м.

Губернатор края Владимир Солодов отмечал, что в поисках задействуют военные подводные роботизированные аппараты.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

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