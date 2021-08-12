На Камчатке рассказали о поисках на месте падения Ми-8 в озеро

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RT
Обломки вертолёта Ми-8, упавшего в Курильское озеро в Камчатском крае, находятся примерно в 800 м от берега на глубине более 130 м. В поисках задействуют военные подводные роботизированные аппараты.
На Камчатке рассказали о поисках на месте падения Ми-8 в озеро
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом информирует пресс-служба краевого правительства. 

Отмечается, что водолазы МЧС не могут работать на такой глубине, в связи с чем местные власти обратились к Минобороны за содействием.

«Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших», — приводятся слова губернатора края Владимира Солодова.

Отмечается, что роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе катастрофы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

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