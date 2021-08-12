На Камчатке рассказали о поисках на месте падения Ми-8 в озеро
- © РИА Новости / МЧС РФ
Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что водолазы МЧС не могут работать на такой глубине, в связи с чем местные власти обратились к Минобороны за содействием.
«Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших», — приводятся слова губернатора края Владимира Солодова.
Отмечается, что роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе катастрофы.
Ранее сообщалось, что на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.