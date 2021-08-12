Врач сообщил о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке

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Андрей Кисляков, главврач Камчатской краевой больницы им. Лукашевского, сообщил о состоянии четырёх пострадавших, доставленных в медучреждение после падения вертолёта Ми-8 в Курильское озеро.
Врач сообщил о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке
  • РИА Новости

«Один в тяжёлом состоянии: у него тяжёлая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас проводится операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени», — заявил Кисляков.

По его словам, второй пациент тоже находится в реанимации с тяжёлой сочетанной травмой и переломами. 

Он добавил, что ещё один пострадавший получил лёгкие травмы и будет находиться на амбулаторном лечении.

«И четвёртая — девушка: у неё подозрения на закрытую черепно-мозговую травму. Тоже сейчас её обследуем», — рассказал он.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на краевой минздрав, ещё четверым спасённым медицинская помощь не потребовалась — только психологическая.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек. Восемь были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

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