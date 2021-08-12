Врач сообщил о состоянии пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке
- РИА Новости
«Один в тяжёлом состоянии: у него тяжёлая сочетанная травма и перелом голени. Сейчас проводится операция, чтобы спасти ему ногу. Также у него ушиб грудной клетки и шок второй-третьей степени», — заявил Кисляков.
По его словам, второй пациент тоже находится в реанимации с тяжёлой сочетанной травмой и переломами.
Он добавил, что ещё один пострадавший получил лёгкие травмы и будет находиться на амбулаторном лечении.
«И четвёртая — девушка: у неё подозрения на закрытую черепно-мозговую травму. Тоже сейчас её обследуем», — рассказал он.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на краевой минздрав, ещё четверым спасённым медицинская помощь не потребовалась — только психологическая.
Ранее сообщалось, что на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек. Восемь были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.