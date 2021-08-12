СК возбудил уголовное дело по факту падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

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Следователи возбудили уголовное дело после падения вертолёта с туристами на Камчатке. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
СК возбудил уголовное дело по факту падения вертолёта Ми-8 на Камчатке
  • РИА Новости

«Следственными органами...по факту крушения вертолёта МИ-8 возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 12 августа произошло крушение вертолета Ми-8, осуществлявшего коммерческие воздушные перевозки по маршруту аэропорт с. Николаевка Елизовского района — озеро Курильское.

Как уточняется, вертолёт упал в акваторию озера Курильское.

Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.

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