СК возбудил уголовное дело по факту падения вертолёта Ми-8 на Камчатке
- РИА Новости
«Следственными органами...по факту крушения вертолёта МИ-8 возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, 12 августа произошло крушение вертолета Ми-8, осуществлявшего коммерческие воздушные перевозки по маршруту аэропорт с. Николаевка Елизовского района — озеро Курильское.
Как уточняется, вертолёт упал в акваторию озера Курильское.
Ранее сообщалось, что на Камчатке упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек.