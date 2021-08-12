СК возбудил уголовное дело по факту падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело после падения вертолёта с туристами на Камчатке. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

РИА Новости