В СК назвали три версии крушения Ми-8 на Камчатке

В Следственном комитете России сообщили, что «следователи рассматривают три приоритетные версии крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае».

«На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Ространснадзор проведёт в связи с ЧП внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро».

Минобороны России направило к месту падения Ми-8 оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт.