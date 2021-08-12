В СК назвали три версии крушения Ми-8 на Камчатке

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В Следственном комитете России сообщили, что «следователи рассматривают три приоритетные версии крушения вертолёта Ми-8 в Камчатском крае».
В СК назвали три версии крушения Ми-8 на Камчатке
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Ространснадзор проведёт в связи с ЧП внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро».

Минобороны России направило к месту падения Ми-8 оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт.

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