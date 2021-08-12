В СК назвали три версии крушения Ми-8 на Камчатке
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- РИА Новости
«На данный момент транспортным подразделением Следственного комитета среди приоритетных версий произошедшего рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Ространснадзор проведёт в связи с ЧП внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро».
Минобороны России направило к месту падения Ми-8 оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт.