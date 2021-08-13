Упавший в озеро на Камчатке вертолёт найден на глубине около 110 метров

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Вертолёт Ми-8, упавший в озеро Курильское на Камчатке, найден на глубине около 110 м.
Упавший в озеро на Камчатке вертолёт найден на глубине около 110 метров
  • РИА Новости

«Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолёт обнаружен. Он находится на глубине 110—111 м. У него отломана хвостовая часть, остальной корпус целый», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире канала «Россия 24».

Ранее администрация Камчатского края сообщила, что страховая компания определила выплаты застрахованным на борту членам экипажа и пассажирам в размере 2 025 000 рублей.

Помимо этого, маткомпенсацию выплатит авиационное предприятие «Витязь-Аэро».

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