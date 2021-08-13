Семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке выплатят по 2 млн рублей

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Администрация Камчатского края сообщила, страховая компания определила размер выплаты застрахованным на борту членам экипажа и пассажирам в размере 2 025 000 рублей.
Семьям погибших при крушении Ми-8 на Камчатке выплатят по 2 млн рублей
  • РИА Новости

«Страховая компания выплатит семьям погибших пассажиров по 2 025 000 рублей», — сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Отмечается, что точный размер выплаты пострадавшим будет определён в зависимости от полученных травм. 

Помимо того, маткомпенсацию также выплатит авиационное предприятие «Витязь-Аэро».

«Руководством «Витязь-Аэро» прорабатывается вопрос о размере компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших», — заявил исполнительный директор компании Дмитрий Черных.

Он добавил, что авиапредприятие готово предоставить помощь по доставке и размещению на Курильском озере родственников потерпевших.

«При необходимости также будет оплачено лечение пострадавших», — подытожил Черных.

Ранее глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов предложил наградить пятерых инспекторов Кроноцкого заповедника, оказывавшим помощь пострадавшим после крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены. В СК назвали три версии крушения.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело

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