Козлов призвал наградить сотрудников Кроноцкого заповедника за помощь при ЧП с Ми-8

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов предложил наградить пятерых инспекторов Кроноцкого заповедника, которые оказывали помощь пострадавшим после крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке.

«Сотрудники заповедника достойны государственной награды», — приводит ТАСС слова Козлова.

Он отметил, что инспекторы проявили мгновенную реакцию.

Сотрудники Кроноцкого заповедника определили по волне место, где случилось крушение, нашли и спасли людей из воды.

«Всё это заняло не больше пяти минут. Промедление могло стоить людям жизней», — заключил министр.

Ранее на Камчатке рассказали о состоянии выживших пассажиров упавшего Ми-8.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены. В СК назвали три версии крушения.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.