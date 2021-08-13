Козлов призвал наградить сотрудников Кроноцкого заповедника за помощь при ЧП с Ми-8

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Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов предложил наградить пятерых инспекторов Кроноцкого заповедника, которые оказывали помощь пострадавшим после крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке.
Козлов призвал наградить сотрудников Кроноцкого заповедника за помощь при ЧП с Ми-8
  • РИА Новости

«Сотрудники заповедника достойны государственной награды», — приводит ТАСС слова Козлова.

Он отметил, что инспекторы проявили мгновенную реакцию.

Сотрудники Кроноцкого заповедника определили по волне место, где случилось крушение, нашли и спасли людей из воды.

«Всё это заняло не больше пяти минут. Промедление могло стоить людям жизней», — заключил министр.

Ранее на Камчатке рассказали о состоянии выживших пассажиров упавшего Ми-8.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены. В СК назвали три версии крушения.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело

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