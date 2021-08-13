Козлов призвал наградить сотрудников Кроноцкого заповедника за помощь при ЧП с Ми-8
- РИА Новости
«Сотрудники заповедника достойны государственной награды», — приводит ТАСС слова Козлова.
Он отметил, что инспекторы проявили мгновенную реакцию.
Сотрудники Кроноцкого заповедника определили по волне место, где случилось крушение, нашли и спасли людей из воды.
«Всё это заняло не больше пяти минут. Промедление могло стоить людям жизней», — заключил министр.
Ранее на Камчатке рассказали о состоянии выживших пассажиров упавшего Ми-8.
12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь из них были спасены. В СК назвали три версии крушения.
Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.