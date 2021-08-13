На Камчатке рассказали о состоянии выживших пассажиров упавшего Ми-8

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Двое спасшихся из упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 находятся в реанимации, двое проходят амбулаторное лечение, четверо не пострадали.
На Камчатке рассказали о состоянии выживших пассажиров упавшего Ми-8
  • globallookpress.com

«Два члена экипажа потерпевшего крушение Ми-8 находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё два пострадавших в крушении вертолета на Курильском озере находятся на амбулаторном лечении. Остальные за медицинской помощью не обращались», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что врачам удалось стабилизировать состояние пациентов.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены. В СК назвали три версии крушения.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело

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