На Камчатке рассказали о состоянии выживших пассажиров упавшего Ми-8

Двое спасшихся из упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 находятся в реанимации, двое проходят амбулаторное лечение, четверо не пострадали.

«Два члена экипажа потерпевшего крушение Ми-8 находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё два пострадавших в крушении вертолета на Курильском озере находятся на амбулаторном лечении. Остальные за медицинской помощью не обращались», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что врачам удалось стабилизировать состояние пациентов.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены. В СК назвали три версии крушения.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.