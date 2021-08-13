В Оренбургской области подтвердили 356 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 356 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56.

Как отмечается, из больниц выписаны 264 человека. Всего в регионе за время пандемии заболел 60 851 житель, вылечились — 50 073.

Также стало известно, что в Самарской области зарегистрировали 444 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт volga.news со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели при этом 207 жителей.

С начала пандемии в регионе заболели 82 288 человек, вылечились 73 513.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.