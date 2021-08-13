В Татарстане прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Татарстане выявили 51 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего за время пандемии в республике заболели 24 583 человека, вылечились 21 727 жителей, в том числе 59 за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 сделали 910 430 граждан, из них 719 707 получили оба компонента препарата.

Также стало известно, что в Пермский край доставили 6,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» и 18 150 комплектов вакцины «Спутник V», передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что в ближайшее время партии распределят между поликлиниками и частными медицинскими организациями, участвующими в вакцинации.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.