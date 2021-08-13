В Волгоградской области выявили 335 случаев коронавируса за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 335 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Как отмечается, с начала пандемии в регионе заболели 75 493 жителя. Вылечились 67 093 человека, в том числе 282 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тверской области зарегистрировали 235 случаев COVID-19 за сутки, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заболели 56 835 жителей. Выздоровели при этом 48 628 человек, включая 247 за последние 24 часа.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.