В Краснодарском крае подтвердили 255 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в крае заболели 62 421 человек. Из медучреждений специалисты выписали 48 040 жителей.
На лечении в стационарах по-прежнему находятся 3346 пациентов, дома лечатся ещё 6404.
Также стало известно, что в Пермском крае выявили 476 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечился 481 пациент, передаёт kp.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 79 217. В больницах находятся 44 человека, на домашнем лечении — ещё 432.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.