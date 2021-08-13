В Краснодарском крае подтвердили 255 случаев коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае зафиксировали 255 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 77 жителей.
В Краснодарском крае подтвердили 255 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в крае заболели 62 421 человек. Из медучреждений специалисты выписали 48 040 жителей.

На лечении в стационарах по-прежнему находятся 3346 пациентов, дома лечатся ещё 6404.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 476 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Вылечился 481 пациент, передаёт kp.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 79 217. В больницах находятся 44 человека, на домашнем лечении — ещё 432.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

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