В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 212 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 125 жителей.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего за время пандемии в республике заболели 42 590 человек, вылечились — 34 736.

Вакцинацию прошли 318 626 жителей региона, а 276 858 граждан получили оба компонента препарата. Однокомпонентной вакциной привились 4854 человека.

Также стало известно, что в Новосибирской области зарегистрировали 193 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб регионального правительства. Выздоровели за то же время 127 жителей.

С начала пандемии в области заболели 55 264 человека, из медучреждений выписаны 46 148 жителей.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить