В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
- © РИА Новости / Виталий Тимкив
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Всего за время пандемии в республике заболели 42 590 человек, вылечились — 34 736.
Вакцинацию прошли 318 626 жителей региона, а 276 858 граждан получили оба компонента препарата. Однокомпонентной вакциной привились 4854 человека.
Также стало известно, что в Новосибирской области зарегистрировали 193 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб регионального правительства. Выздоровели за то же время 127 жителей.
С начала пандемии в области заболели 55 264 человека, из медучреждений выписаны 46 148 жителей.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.