В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Удмуртии выявили 212 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 125 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего за время пандемии в республике заболели 42 590 человек, вылечились — 34 736.

Вакцинацию прошли 318 626 жителей региона, а 276 858 граждан получили оба компонента препарата. Однокомпонентной вакциной привились 4854 человека.

Также стало известно, что в Новосибирской области зарегистрировали 193 случая COVID-19 за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб регионального правительства. Выздоровели за то же время 127 жителей.

С начала пандемии в области заболели 55 264 человека, из медучреждений выписаны 46 148 жителей.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.