В Тюменской области подтвердили 275 случаев COVID-19 за сутки

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В Тюменской области подтвердили 275 случаев коронавируса за сутки.
В Тюменской области подтвердили 275 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в области заболели 50 228 жителей. Вылечились при этом 45 664 человека, в том числе 159 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошёл 526 951 человек, полный курс прошли 438 266 граждан.

Также стало известно, что в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровел при этом 81 житель.

Как отмечается, в ковид-госпиталях предусмотрено 930 коек, из них 717 заняты.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.

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