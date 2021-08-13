В Тюменской области подтвердили 275 случаев COVID-19 за сутки

В Тюменской области подтвердили 275 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии в области заболели 50 228 жителей. Вылечились при этом 45 664 человека, в том числе 159 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошёл 526 951 человек, полный курс прошли 438 266 граждан.

Также стало известно, что в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровел при этом 81 житель.

Как отмечается, в ковид-госпиталях предусмотрено 930 коек, из них 717 заняты.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.