В Тюменской области подтвердили 275 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперштаб.
С начала пандемии в области заболели 50 228 жителей. Вылечились при этом 45 664 человека, в том числе 159 за минувшие 24 часа.
Вакцинацию прошёл 526 951 человек, полный курс прошли 438 266 граждан.
Также стало известно, что в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 90 случаев COVID-19 за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Выздоровел при этом 81 житель.
Как отмечается, в ковид-госпиталях предусмотрено 930 коек, из них 717 заняты.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19.