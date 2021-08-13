Прокуратура обжаловала приговор Соболь

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Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу ФБК* Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве.
Прокуратура обжаловала приговор Соболь
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в суде, прокуратура просит запретить ей покидать пределы Москвы.

«В суд поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре», — сказала представитель суда.

Ранее Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в столице.

Позднее источник RT заявил, что Соболь покинула Россию, она вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул 7 августа в 20:20 мск. 

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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