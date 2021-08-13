В Башкирии выявили 286 случаев COVID-19 за сутки

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В Башкирии выявили 286 случаев коронавируса за сутки.
В Башкирии выявили 286 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике заболели 51 730 человек, выздоровели 47 510 жителей, в том числе 432 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 1 039 246 граждан, оба компонента получил 824 361 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 341 случай коронавируса, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Число выписанных пациентов увеличилось ещё на 186. Таким образом, за весь период с болезнью сумели справиться уже почти 59,2 тыс. пациентов», — сказал глава региона.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Георгий Викулов рассказал, какие специалисты помогут пациенту восстановить обоняние после перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19.

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