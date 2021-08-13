Глава Каспийского трубопроводного консорциума прокомментировал разлив нефти
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
Горбань также добавил, что акватория и берег Чёрного моря в месте разлива нефти чистые.
Отмечается, что по итогам проверки оборудования консорциум убедился, что все гидрокомпенсаторы находятся в рабочем состоянии.
8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.
В пресс-службе КТК рассказали, что причиной выхода нефти при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.
Вместе с тем греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, заявила, что судно не причастно к утечке нефти с терминала КТК.
Генпрокуратура взяла на контроль дело о разливе нефти у Новороссийска.