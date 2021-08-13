Глава Каспийского трубопроводного консорциума прокомментировал разлив нефти

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Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил о завершении ликвидации последствий разлива нефти под Новороссийском.
Глава Каспийского трубопроводного консорциума прокомментировал разлив нефти
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Горбань также добавил, что акватория и берег Чёрного моря в месте разлива нефти чистые.

Отмечается, что по итогам проверки оборудования консорциум убедился, что все гидрокомпенсаторы находятся в рабочем состоянии.

8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

В пресс-службе КТК рассказали, что причиной выхода нефти при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

Вместе с тем греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, заявила, что судно не причастно к утечке нефти с терминала КТК.

Генпрокуратура взяла на контроль дело о разливе нефти у Новороссийска.

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