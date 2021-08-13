В Госдуме прокомментировали ослабление ограничений по коронавирусу в Москве
- РИА Новости
«Исходя из тех данных, которые есть о количестве заболевших, выздоровевших, привитых, переболевших, исходя из позиции Роспотребнадзора, каждое руководство субъекта принимает решение об ужесточении или о смягчении антиковидных мер. Что касается работников и работодателей, исходя из тех данных, которые имеются сегодня официально, у руководства Москвы есть основания принять соответствующее решение», — заключил Нилов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в столице отменяется обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
Он также заявил, что вакцинация позволила снизить в городе количество случаев госпитализации с новой коронавирусной инфекцией.