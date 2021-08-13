В Госдуме прокомментировали ослабление ограничений по коронавирусу в Москве

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение об отмене обязательного требования о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, «включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями».

«Исходя из тех данных, которые есть о количестве заболевших, выздоровевших, привитых, переболевших, исходя из позиции Роспотребнадзора, каждое руководство субъекта принимает решение об ужесточении или о смягчении антиковидных мер. Что касается работников и работодателей, исходя из тех данных, которые имеются сегодня официально, у руководства Москвы есть основания принять соответствующее решение», — заключил Нилов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в столице отменяется обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Он также заявил, что вакцинация позволила снизить в городе количество случаев госпитализации с новой коронавирусной инфекцией.