В Москве отменяется требование дистанционного режима работы для 30% сотрудников

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в столице с 13 августа отменяется обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, «включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями».
В Москве отменяется требование дистанционного режима работы для 30% сотрудников
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«В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для деятельности организаций», — говорится в сообщении.

В конце июня сообщалось, что, согласно указу мэра Москвы, в городе вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников. Исключение составят вакцинировавшиеся от COVID-19.

Согласно данным на 12 августа, за сутки в России выявили 21 932 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 534 791.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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