В Совфеде и Госдуме прокомментировали ослабление ограничений по коронавирусу в Москве

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Ангелина Шурпина
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировали сообщение об отмене обязательного требования о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, «включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями».
В Совфеде и Госдуме прокомментировали ослабление ограничений по коронавирусу в Москве
  • Pixabay

«Ситуация становится благополучнее с точки зрения заболеваемости. Эта ситуация должна нас всех радовать. Значит, те эпидмеры, которые принимались, были эффективными», — заявил Рязанский.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, такие изменения связаны с большим количеством граждан, которые приняли решение привиться от COVID-19.

«Сегодня ситуация уже не так опасна, как было в начале лета, когда пришлось вводить определённые ограничительные меры. Думаю, если мы все будем ответственными друг перед другом, перед собой, перед своими близкими, будем вовремя ставить вакцину, то со временем все эти ограничения будут сняты повсеместно и мы сможем наконец вернуться к прежней жизни», — считает депутат.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в столице отменяется обязательное требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Он также заявил, что вакцинация позволила снизить в городе количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией.

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