Собянин отметил снижение числа госпитализаций с COVID-19 благодаря вакцинации

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Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что вакцинация позволила снизить в городе количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Собянин отметил снижение числа госпитализаций с COVID-19 благодаря вакцинации
  • Reuters

«Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — сообщил Собянин в своём блоге.

Отмечается, что на данный момент в «красных зонах» госпиталей занято менее 7 тыс. коек, что стало минимальным значением с начала апреля текущего года.

Мэр Москвы рассказал, что в столице на этой неделе свыше 4,5 млн человек получили как минимум один компонент вакцины от COVID-19.

Ранее врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с «Невские новости» сообщил, что коронавирус исчезнет из популяции, когда 90—95% населения сделают прививку либо переболеют.

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