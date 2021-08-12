Заслуженный врач России рассказал о новом варианте COVID-19 «йота»

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган рассказал о новом варианте COVID-19 «йота».

«На самом деле, этот штамм не является абсолютно новым. Он зарегистрирован ещё в ноябре 2020 года в США и сосуществовал тогда со штаммом «альфа». Варианта «дельта», который сегодня доминирует везде в мире, в то время ещё не было», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, всплеск интереса к «йоте» возник сейчас, поскольку были опубликованы научные работы, сравнивающие этот штамм с теми, которые существовали в период до «дельты».

«На момент исследований, результаты которых обнародованы и обсуждаются сегодня, вариант «йота» обладал большей заразностью. И по всей видимости, большей патогенностью, чем другие известные тогда штаммы», — цитирует эксперта kp.ru.

Как добавил Каган, «йота», судя по всему, не подтвердил свою способность к активному распространению.

Ранее директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» с большой вероятностью будет защищать от нового штамма коронавируса — «йоты».