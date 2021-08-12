Заслуженный врач России рассказал о новом варианте COVID-19 «йота»

Короткая ссылка
Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган рассказал о новом варианте COVID-19 «йота».
Заслуженный врач России рассказал о новом варианте COVID-19 «йота»
  • РИА Новости

«На самом деле, этот штамм не является абсолютно новым. Он зарегистрирован ещё в ноябре 2020 года в США и сосуществовал тогда со штаммом «альфа». Варианта «дельта», который сегодня доминирует везде в мире, в то время ещё не было», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, всплеск интереса к «йоте» возник сейчас, поскольку были опубликованы научные работы, сравнивающие этот штамм с теми, которые существовали в период до «дельты».

«На момент исследований, результаты которых обнародованы и обсуждаются сегодня, вариант «йота» обладал большей заразностью. И по всей видимости, большей патогенностью, чем другие известные тогда штаммы», — цитирует эксперта kp.ru.

Как добавил Каган, «йота», судя по всему, не подтвердил свою способность к активному распространению.

Ранее директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» с большой вероятностью будет защищать от нового штамма коронавируса — «йоты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить