Гинцбург считает «Спутник V» эффективным против штамма «йота»
- Reuters
«Спутник V», скорее всего, будет защищать и от этого штамма — надо будет проверить это экспериментально», — заявил Гинцбург в беседе с «Радио 1».
По его словам, российская вакцина даёт «равномерный ответ на большое количество антигенных вариантов».
Гинцбург подчеркнул, что информация о сверхлетальности нового штамма является ошибкой, возникшей вследствие неправильного перевода.
Также он предупредил, что новые варианты COVID-19 будут появляться до тех пор, пока люди не провакцинируются.
Ранее учёные из США сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса — «йота».
На территории России не обнаружено случаев инфицирования «йота»-штаммом коронавируса.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН также рассказал, как формируется коллективный иммунитет.