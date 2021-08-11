Гинцбург считает «Спутник V» эффективным против штамма «йота»

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» с большой вероятностью будет защищать от нового штамма коронавируса — «йота».

«Спутник V», скорее всего, будет защищать и от этого штамма — надо будет проверить это экспериментально», — заявил Гинцбург в беседе с «Радио 1».

По его словам, российская вакцина даёт «равномерный ответ на большое количество антигенных вариантов».

Гинцбург подчеркнул, что информация о сверхлетальности нового штамма является ошибкой, возникшей вследствие неправильного перевода.

Также он предупредил, что новые варианты COVID-19 будут появляться до тех пор, пока люди не провакцинируются.

Ранее учёные из США сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса — «йота».

На территории России не обнаружено случаев инфицирования «йота»-штаммом коронавируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН также рассказал, как формируется коллективный иммунитет.