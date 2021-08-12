СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в порту Новороссийска

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Представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская заявила, что следственные органы ужесточили квалификацию по делу о разливе нефти в порту Новороссийска.
СК ужесточил квалификацию по делу о разливе нефти в порту Новороссийска
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«Сегодня уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска... переквалифицировано на более тяжкий состав преступления и расследуется по ч. 2 ст. 252 УК России, то есть как загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде», — цитирует её ТАСС.

8 августа сообщалось, что за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) рассказали, что причиной выхода нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

Вместе с тем греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, заявила, что судно непричастно к утечке нефти с терминала КТК.

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