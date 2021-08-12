В Оренбургской области выявили 357 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области выявили 357 случаев коронавируса за сутки.
В Оренбургской области выявили 357 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56.

С начала пандемии в регионе заболели 60 495 жителей, выздоровели 49 809 человек, в том числе 277 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Башкирии зарегистрировали 271 случай COVID-19 за сутки, передаёт mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших там достигло 51 444. Из больниц при этом выписаны 47 078 жителей, включая 333 за последние 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 028 849 человек, оба компонента получили 811 150 граждан.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.

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