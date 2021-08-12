В Томской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Томской области выявили 122 случая коронавируса, из больниц при этом выписаны 42 человека.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 38 635, выздоровевших — 33 927.

В свою очередь, стало известно, что инфекционный корпус Талдомской больницы, где ранее проходило лечение пациентов с COVID-19, возвращается к стандартному графику работы, передаёт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минздрав.

«С 16 августа отделения круглосуточного стационара главного лечебного корпуса Талдомской больницы возобновят работу в плановом режиме», — заявил главврач медучреждения Игорь Давронов.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.