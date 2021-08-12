В Нижегородской области подтвердили 549 случаев коронавируса за сутки

В Нижегородской области зарегистрировали 549 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 146 528, выздоровевших — 133 639.

Также стало известно, что в Самарской области выявили 454 случая COVID-19 за сутки.

Из медучреждений при этом выписан 201 человек, передаёт volga.news. Всего в регионе заболели 81 844 жителя, из них выздоровели 73 306.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в прямом эфире общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» рассказала о борьбе с COVID-19 в России.