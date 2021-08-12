МЧС сообщило о поисковых работах на месте падения Ми-8 на Камчатке

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Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило, что поисковые работы на месте падения вертолёта Ми-8 в Курильское озеро будут продолжены с наступлением светлого времени суток.
МЧС сообщило о поисковых работах на месте падения Ми-8 на Камчатке
  • © Официальный сайт Камчатского края

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сейчас на Камчатке ночь, поисковые работы продолжатся с наступлением светлого времени суток», — заявили в МЧС.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт Ми-8, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело. Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании «Витязь-Аэро» в связи с ЧП.

Минобороны России направило оснащённый тремя подводными аппаратами вертолёт к месту падения Ми-8.

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