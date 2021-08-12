Путин провёл с врио главы Тувы встречу в режиме видеоконференции

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Тувы Владиславом Ховалыгом обсудил вопросы профилактики туберкулёза и рака, а также указал на сорванные сроки по ликвидации аварийного жилья в республике.
Путин провёл с врио главы Тувы встречу в режиме видеоконференции
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин попросил Ховалыга придать важность профилактике туберкулёза и онкологических заболеваний в регионе.

Он отметил, что сейчас есть все возможности для того, чтобы решить данный вопрос.

В рамках переговоров российский президент указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильём.

«Он (первый этап ликвидации аварийного жилья. — RT) должен был быть закончен ещё как минимум год назад», — сказал президент России, добавив, что ожидает от главы республики отдельного письма по этому поводу.

Путин также обратил внимание на перегруженность школ в регионе.

«У вас норматив превышен значительно и недостаточное количество дошкольных образовательных учреждений», — сказал он.

Путин 7 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил Владислава Ховалыга врио главы региона.

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