Путин провёл с врио главы Тувы встречу в режиме видеоконференции
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин попросил Ховалыга придать важность профилактике туберкулёза и онкологических заболеваний в регионе.
Он отметил, что сейчас есть все возможности для того, чтобы решить данный вопрос.
В рамках переговоров российский президент указал врио главы Тувы на проблемы с аварийным жильём.
«Он (первый этап ликвидации аварийного жилья. — RT) должен был быть закончен ещё как минимум год назад», — сказал президент России, добавив, что ожидает от главы республики отдельного письма по этому поводу.
Путин также обратил внимание на перегруженность школ в регионе.
«У вас норматив превышен значительно и недостаточное количество дошкольных образовательных учреждений», — сказал он.
Путин 7 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола и назначил Владислава Ховалыга врио главы региона.