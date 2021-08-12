Выживший рассказал о катастрофе с вертолётом на Камчатке

Выживший при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке Виктор Стрелкин рассказал подробности катастрофы.

Он отметил, что во время полёта в условиях плохой видимости и в момент аварии спал.

«Произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо... Я успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта, где сверху был кусок воздуха», — сказал Стрелкин в эфире телеканала «Россия 24».

Мужчина успел вдохнуть, после чего вертолёт сразу заполнился водой. По словам Стрелкина, остатки воздуха подтолкнули его в открытую кабину пилотов.

«По моим ощущениям, где-то около 8—9 м была глубина», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.