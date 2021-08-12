Выживший рассказал о катастрофе с вертолётом на Камчатке

Короткая ссылка
Выживший при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке Виктор Стрелкин рассказал подробности катастрофы.
Выживший рассказал о катастрофе с вертолётом на Камчатке
  • © Официальный сайт Камчатского края

Он отметил, что во время полёта в условиях плохой видимости и в момент аварии спал.  

«Произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо... Я успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта, где сверху был кусок воздуха», — сказал Стрелкин в эфире телеканала «Россия 24».

Мужчина успел вдохнуть, после чего вертолёт сразу заполнился водой. По словам Стрелкина, остатки воздуха подтолкнули его в открытую кабину пилотов.

«По моим ощущениям, где-то около 8—9 м была глубина», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить