В России за сутки зафиксировали 808 случаев смерти от коронавируса

Короткая ссылка
В России зафиксирован суточный антирекорд по числу смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом — скончались 808 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки зафиксировали 808 случаев смерти от коронавируса
  • РИА Новости

Накануне сообщалось о 799 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в России.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 46 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, работающим с пациентами, заболевшими COVID-19.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в виде нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.

В беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить