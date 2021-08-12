В России за сутки зафиксировали 808 случаев смерти от коронавируса

В России зафиксирован суточный антирекорд по числу смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом — скончались 808 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось о 799 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в России.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 46 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, работающим с пациентами, заболевшими COVID-19.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что постковидный синдром у молодых людей чаще всего проявляется в виде нарушений сердечно-сосудистой и нервной систем.

В беседе с ФАН пульмонолог и терапевт, заслуженный врач России Александр Карабененко рассказал, кому нужна постковидная реабилитация.