Правительство выделило более 46 млрд рублей на доплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 46 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом, будет направлено ещё 46,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что средства поступят из резервного фонда правительства и позволят осуществлять выплаты до ноября.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что выплаты медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией, будут продолжены.